Vučić: Uskoro otvaramo ambasadu u Tbilisiju; Kavelašvili: Nadam se da će odnosi Gruzije i Srbije biti još bliži

RTS pre 2 sata
Vučić: Uskoro otvaramo ambasadu u Tbilisiju; Kavelašvili: Nadam se da će odnosi Gruzije i Srbije biti još bliži

Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i plenarni sastanak članova delegacija dveju zemalja. Predsednik Vučić poručuje da imamo vrlo bliske odnose, kao i da ćemo uskoro otvoriti ambasadu u Tbilisiju. Predsednik Gruzije se nada da će se odnosi i dalje razvijati i da će dve zemlje biti još bliže.

Macut sa Kavelašvilijem: Cenimo naše prijatelje iz Gruzije i podršku koju nam pružaju Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Poželevši dobrodošlicu predsedniku Gruzije, premijer Macut je istakao da je ova poseta odlična prilika da se razgovara o brojnim mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje, saopšteno je iz Vlade Srbije. "Izuzetno cenimo naše
