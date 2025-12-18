Kavelašvili: EU ima dvostruke standarde prema Gruziji i Srbiji

N1 Info pre 50 minuta  |  Beta
Kavelašvili: EU ima dvostruke standarde prema Gruziji i Srbiji

Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili izjavio je da Evropska unija ima dvostruke standarde prema Gruziji i Srbiji. "Izdvojili bismo vaša iskustva koja ste stekli u odnosima prema EU.

Svi znaju da odnosi između EU i Gruzije neko vreme nisu na visokom nivou. Evropske biroktrate često imaju dvostruke standarde prema našim zemljama, to je poznato i Srbiji", rekao je novinarima Kavelašvili nakon sastanka sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Istakao je da se nada da će Evropa biti fer i zauzeti drugačiji stav. "Srpsko društvo bi trebalo da zna da mi imamo fer stav prema EU i uvek ćemo biti spremni da budemo otvoreni, vidimo veći napredak između
