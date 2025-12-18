Vučić sa Džefrijem Saksom o predstojećim dešavanjima u svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je danas u Beogradu razgovarao sa američkim ekonomistom Džefrijem Saksom o svim bitnim aspektima globalne situacije i regionalnih prilika, sve većoj polarizaciji sveta, ulozi i mestu diplomatije i međunarodnog prava u konfliktima i o strateškim odlukama koje su pred svetskim liderima.

Posle sastanka sa Saksom, profesorom Univerziteta Kolumbija, Vučić je na Instagramu napisao da su njegovi kritički osvrti, analize, zaključci i mišljenje o aktuelnom razvoju globalne situacije, od neprocenjivog značaja i za Srbiju, koja sa pažnjom prati njegova predviđanja. "Naučio sam mnogo, jer je Džefri Saks izuzetan poznavalac kompleksnog mehanizma međunarodne politike od kojeg zavisi ekonomska budućnost sveta i čije duboke uvide treba da slušaju donosioci