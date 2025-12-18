Vučić priredio večeru za Kavelašvilija: Verujem u još bolje odnose i jaču saradnju Srbije i Gruzije u budućnosti

Euronews pre 53 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić priredio večeru za Kavelašvilija: Verujem u još bolje odnose i jaču saradnju Srbije i Gruzije u budućnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa suprugom Tamarom, priredio je večeras večeru u čast predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji i istakao da veruje u još bolje odnose i jaču saradnju Srbije i Gruzije u budućnosti.

On je poručio da se Srbija i Gruzija dobro razumeju jer ih povezuju zajedničke vrednosti i slični izazovi. "Nadam se da će se tokom boravka u Srbiji uveriti u tradicionalno srpsko gostoprimstvo i u posebnu naklonost i poštovanje koje srpski narod oseća prema narodu Gruzije", objavio je Vučić na mreži Instagram. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Naveo je da mu je čast što ima priliku da bude domaćin dragom prijatelju,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Predsednik Gruzije sa Vučićem u Beogradu kritikovao EU

Predsednik Gruzije sa Vučićem u Beogradu kritikovao EU

Slobodna Evropa pre 23 minuta
Vučić priredio večeru u čast predsednika Gruzije: "Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku"

Vučić priredio večeru u čast predsednika Gruzije: "Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku"

Telegraf pre 1 sat
Vučić sa Džefrijem Saksom o predstojećim dešavanjima u svetu

Vučić sa Džefrijem Saksom o predstojećim dešavanjima u svetu

N1 Info pre 4 sati
Predsednik Gruzije Kavelašvili položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Predsednik Gruzije Kavelašvili položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

RTV pre 4 sati
Vučić sa Džefrijem Saksom o predstojećim dešavanjima u svetu

Vučić sa Džefrijem Saksom o predstojećim dešavanjima u svetu

Novi magazin pre 3 sata
Predsednik Gruzije Kavelašvili položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Predsednik Gruzije Kavelašvili položio venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Euronews pre 3 sata
Vučić sa gruzijskim predsednikom, koji se suočava sa najsnažnijim demonstracijama na evropskom tlu: Ugledaćemo se na vas

Vučić sa gruzijskim predsednikom, koji se suočava sa najsnažnijim demonstracijama na evropskom tlu: Ugledaćemo se na vas

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGruzijaPredsednik Srbijesrbija

Politika, najnovije vesti »

(Foto) Vučić na svečanoj večeri sa predsednikom Gruzije "Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku, od vina, do…

(Foto) Vučić na svečanoj večeri sa predsednikom Gruzije "Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku, od vina, do strasti prema fudbalu"

Blic pre 1 sat
"Oba klana su nastala kada je Vučić bio u dubokoj opoziciji", Brnabić odgovorila potpredsedniku Skupštine Crne Gore

"Oba klana su nastala kada je Vučić bio u dubokoj opoziciji", Brnabić odgovorila potpredsedniku Skupštine Crne Gore

Blic pre 1 sat
Kurti: Agenda Srbije dovela je do brojnih napada na našoj teritoriji

Kurti: Agenda Srbije dovela je do brojnih napada na našoj teritoriji

Danas pre 1 sat
Vučić sa Saksom o predstojećim dešavanjima u svetu

Vučić sa Saksom o predstojećim dešavanjima u svetu

Danas pre 2 sata
Zašto Srbija ne ide na Samit u Brisel? Rasprava u Skupštini nastavlja se u utorak

Zašto Srbija ne ide na Samit u Brisel? Rasprava u Skupštini nastavlja se u utorak

Danas pre 1 sat