Vučić priredio večeru za Kavelašvilija: Verujem u još bolje odnose i jaču saradnju Srbije i Gruzije u budućnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa suprugom Tamarom, priredio je večeras večeru u čast predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji i istakao da veruje u još bolje odnose i jaču saradnju Srbije i Gruzije u budućnosti.

On je poručio da se Srbija i Gruzija dobro razumeju jer ih povezuju zajedničke vrednosti i slični izazovi. "Nadam se da će se tokom boravka u Srbiji uveriti u tradicionalno srpsko gostoprimstvo i u posebnu naklonost i poštovanje koje srpski narod oseća prema narodu Gruzije", objavio je Vučić na mreži Instagram. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Naveo je da mu je čast što ima priliku da bude domaćin dragom prijatelju,