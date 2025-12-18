Vučić priredio večeru u čast predsednika Gruzije: "Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku"

Telegraf pre 2 sata
Vučić priredio večeru u čast predsednika Gruzije: "Prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa suprugom Tamarom priredio je večeru u čast predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. "Čast je i veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da dragom prijatelju, predsedniku Kavelašviliju, budem domaćin na ovoj večeri.

Nadam se da će se tokom boravka u Srbiji uveriti u tradicionalno srpsko gostoprimstvo i u posebnu naklonost i poštovanje koje srpski narod oseća prema narodu Gruzije. Naše zemlje se dobro razumeju, jer nas povezuju zajedničke vrednosti i slični izazovi. Ali večeras je prilika da otvorimo i teme koje prevazilaze politiku, od dobrih srpskih i gruzijskih vina, do naše zajedničke strasti prema fudbalu (moje ipak više na amaterskom nivou u odnosu na njegovu). Verujem u
