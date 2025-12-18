Poslanici danas glasaju o sudijama Ustavnog suda, pa nastavljaju raspravu

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju rad, a posle postavljanja poslaničkih pitanja na početku sednice, izjašnjavaće se o kandidatima za sudije Ustavnog suda.

Glasanje će se obaviti, kako je najavila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, u 11 sati. Ustavni sud Srbije ima ukupno 15 članova, a ukupno će biti izabrano 13 novih sudija, pošto Vladanu Petrovu i Nataši Plavšić ne ističe mandat. Poslanici će glasati o listi kandidata koju je podneto predsednik Srbije, a sa koje Narodna skupština treba da izabere pet kandidata, kao i listi koju je podnela Narodna skupština, a sa koje predsednik Republike treba da imenuje pet