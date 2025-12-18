Obeležen Dan Specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovali su danas obeležavanju Dana Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) u bazi ove elitne jedinice u Batajnici.

Ovom prilikom, kojom je obeleženo 47 godina od osnivanja jedinice, predsednik Vučić je odao poštu poginulim pripadnicima polaganjem venca na spomen-obeležje i istakao da su specijalne jedinice ključni faktor stabilnosti i odbrane države. On je naglasio potrebu za stalnim podmlađivanjem sastava i tehnološkom modernizacijom kako bi jedinica ostala na najvišem nivou spremnosti za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala, te služila kao faktor odvraćanja bilo