pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
Obrt: Kameron Pejn čeka novog trenera u Partizanu

Po odlasku Željka Obradovića sa klupe Partizana počele su spekulacije o dolasku novih igrača u crno-beli tabor, a među brojnim opcijama, pogotovo kad je reč o NBA veteranima, našao se i Kameron Pejn.

Ostao je 31-godišnjak rodom iz Tenesija bez angažmana u najjačoj ligi sveta, iako se pojavila informacija da Pejn neće doći u Evropu, ali izgleda da se sve „otvorilo“ da 191 cm visoki levoruki plejmejker dođe u klub iz Humske. „ Mozzart sport“ izneo je informaciju da je „sve spremno za potpisivanje ugovora“, ali da će zvanično predstavljanje da dođe na red tek pošto crno-beli budu predstavili novog trenera. Obradovićevu ulogu prinudno je preuzeo Mirko Ocokoljić,
