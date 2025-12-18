Slavica Rokvić sama napravila novogodišnju jelku: Pokazala dekoraciju u domu na Banovom brdu, unuci pomagali

Udovica pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić, veoma je posvećena porodici i najviše vremena provodi u svom domu na Banovom brdu.

Kako se bliže praznici i već se oseća novogodišnja euforija, Slavica Rokvić rešila je da okiti svoj dom, a Instagram pratiocima pokazala je na koji je način to uradila. Ove godine nije želela da kupi jelku, već je sa unucima sama sastavila drvo od granja. Pokazala je kako je tekao ceo proces i kako izgleda na kraju, a uz to poslala jaku poruku, da ne mora uvek sve da bude savršeno, ali da je bitno da je uvek prisutna ljubav u tome. - Nova godina može da stigne. Za