Tragičan bilans avio-nesreće: Hangar se zatresao od eksplozije, nema preživelih u padu aviona

ŠEST osoba poginulo je danas prilikom pada malog privatnog aviona ubrzo nakon poletanja u Stejtsvilu u američkoj saveznoj državi Severnoj Karolini, saopštio je izvor upoznat sa nesrećom za CNN.

Foto Tanjug/AP Preliminarni podaci ukazuju da su među poginulima pilot i još pet osoba. Do nesreće je došlo oko 10:15 po lokalnom vremenu, rekao je zamenik načelnika okruga Ajredel Bil Hambi. Guverner Severne Karoline Džoš Stajn rekao je da je vest o padu aviona "slomila srca" i izrazio saučešće porodicama nastradalih. Foto Tanjug/AP -Ne postoji tužniji način da započne praznična sezona, rekao je Stajn. Svedok koji radi na aerodromu rekao je CNN-u da je video avion
