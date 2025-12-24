Ukrajina izgubila grad Siversk na istoku

BBC News pre 33 minuta | Aleks Smit, Jaroslav Lukiv,

Reuters Siversk je praktično zbrisan sa lica zemlje tokom višemesečnih teških borbi

Ukrajinska vojska povukla se iz istočnog grada Siverska pred naletom ruskih snaga, koja sporo, ali stalno napreduje.

Ukrajinska vojna komanda saopštila je da se odlučila na povlačenje kako bi „sačuvala živote vojnika i borbenu sposobnost jedinica“, dodajući da ruske snage imaju „značajnu prednost u ljudstvu“.

Zauzimanje Siverska približava Rusiju poslednjim preostalim gradovima „pojasa tvrđava“ Slavjansku i Kramatorsku koji su i dalje u ukrajinskim rukama u industrijskoj Donjeckoj oblasti.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a ruska vojska trenutno kontroliše oko 20 odsto celokupne ukrajinske teritorije.

Ruske snage nastavljaju „aktivne ofanzivne akcije“ u oblasti Siverska „uprkos značajnim gubicima“, tvrdi ukrajinska vojna komanda.

„Odbrambene snage Ukrajine iscrpele su neprijatelja tokom borbi za Siversk“, dodaje se u saopštenju.

Pre ruske invazije, Siversk je imao oko 11.000 ljudi.

Pre dve nedelje, Rusija je iznela tvrdnju da kontroliše Siversk, što je Kijev negirao.

Siversk je praktično zbrisan tokom višemesečnih teških borbi.

Rusija trenutno kontroliše oko 75 odsto Donjecke oblasti i skoro potpuno susedni Lugansk.

Ova dva regiona zajedno čine Donbas, veliku teritoriju na istoku Ukrajine, bogatu plodnim zemljištem i mineralima.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u više navrata je poručio da će Rusija zauzeti ceo Donbas - milom ili silom.

Tačnije, ili će se ukrajinska vojska povući ili će je ruske snage zauzeti silom.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je pod velikim pritiskom šefa Bele kuće Donalda Trampa da ustupi ceo Donbas Rusiji tokom tekućih mirovnih pregovora koje predvodi Vašington.

Zelenski je do sada odbacivao mogućnost bilo kakvih teritorijalnih ustupaka.

On traži čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu u bilo kom potencijalnom mirovnom rešenju.

Mirovni pregovori nastavljeni su tokom vikenda, ali nije bilo izveštaja o napretku.

Prema rečima Zelenskog, SAD su predložile božićno primirje, ali je Rusija odbacila tu ideju.

BBC Stanje na istočnom i južnom frontu u Ukrajini

BBC

U noći između 23. i 24. decembra, Rusija je lansirala 635 dronova i 38 raketa na više ukrajinskih regiona, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Tvrde da je 621 letelica oborena.

Lokalne vlasti u centralnom Žitomirskom regionu potvrdile su da je poginulo dete.

Još petoro ljudi je ranjeno u napadu, dodaju.

U drugom napadu u KIjevskom regionu, poginula je 76-godišnja žena, a troje ljudi je ranjeno kada je projektil pogodio kuću, saopštila je ukrajinska služba za vanredne situacije.

U napadu u Hmeljnickom, na zapadu Ukrajine, poginuo je 72-godišnjak, rekao je načelnik regionalne administracije SergejTjurin.

Poljski borbeni avioni su podignuti kao odgovor na rakete i dronove koji su lansirani na zapad Ukrajine.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ciljalo ukrajinska „postrojenja vojno-industrijskog kompleksa i prateća energetska postrojenja“.

Svi ciljevi su pogođeni, dodaju.

Dodalo je da su svi određeni ciljevi pogođeni.

Ukrajinske snage su navodno pogodile petrohemijsko postrojenje u Stravropolju, na jugu Rusije.

Na snimcima ruskih medija vide se veliki plamenovi vatre koji se dižu iz pravca postrojenja.

Guverner regiona Vladimir Vladimirov rekao je da je ukrajinski dron pogodio postrojenje i izazvao požar.

Nije bilo žrtava, a stambene zgrade su netaknute.

Aleksandar Čirvonji, koji živi u gradu Zaporožje blizu linije fronta, rekao je za BBC da je 22. decem bra uveče imao „izuzetno neprijatno iskustvo“.

„Spavao sam četiri ili pet sati - stalno su me budila sirene za vazdušnu opasnost rakete“, rekao je.

Nestanak struje je već uobičajena stvar u Zaporoškom regionu, za koji Rusija tvrdi da joj pripada.

Zaporožje ima oko 10 sati struje od 24 sata, rekao je.

Meteorolozi prognoziraju da će se temperatura narednih dana spuštati i do -7 stepeni Celzijusa u sredu.

Ukrajinski energetski operater upozorio je na vanredna isključenja struje „u svim regionima“ i pozvao ljude da štedljivo koriste energiju.

Vršilac dužnosti ministra energetike Artem Nekrasov rekao je da je to deveti veliki napad na energetski sistem Ukrajine ove godine i da su neki regioni skoro poptuno ostali bez napajanja.

Ukrajinski poslanik Aleksandar Mereško rekao je za BBC Svetski servis da bi neka područja danima mogla da budu bez struje.

(BBC News, 12.24.2025)