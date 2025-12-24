Ukrajinska vojska: Ruskim dronovima pogođeno devetnaest lokacija

Ukrajinska vojska saopštila je jutros da je 19 lokacija pogođeno ruskim dronovama tokom noći.

Tačno 60 od 116 ruskih dronova lansiranih preko noći presretnuto je ili preusmereno ometanjem, ali je 48 pogodilo 19 lokacija, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. „Neprijatelj je usmerio značajan broj jurišnih dronova ka kritičnoj infrastrukturi u Černigovskoj oblasti“, na severu, navela je vojska. Ne pominju se posledice ili moguće žrtve, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu. Napadi se dešavaju dok su u toku pregovori o okončanju