Ukrajinska vojska: Ruskim dronovima pogođeno devetnaest lokacija

Danas pre 5 sati  |  Beta
Ukrajinska vojska: Ruskim dronovima pogođeno devetnaest lokacija

Ukrajinska vojska saopštila je jutros da je 19 lokacija pogođeno ruskim dronovama tokom noći.

Tačno 60 od 116 ruskih dronova lansiranih preko noći presretnuto je ili preusmereno ometanjem, ali je 48 pogodilo 19 lokacija, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. „Neprijatelj je usmerio značajan broj jurišnih dronova ka kritičnoj infrastrukturi u Černigovskoj oblasti“, na severu, navela je vojska. Ne pominju se posledice ili moguće žrtve, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu. Napadi se dešavaju dok su u toku pregovori o okončanju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Energetika i civilna infrastruktura mete novih ruskih napada na Ukrajinu

Energetika i civilna infrastruktura mete novih ruskih napada na Ukrajinu

Slobodna Evropa pre 3 sata
Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Beta pre 7 sati
Ukrajina izgubila grad Siversk na istoku

Ukrajina izgubila grad Siversk na istoku

BBC News pre 7 sati
Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

N1 Info pre 7 sati
Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Radio sto plus pre 7 sati
Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Serbian News Media pre 6 sati
Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku: Rusi pojačavaju ofanzivu, bliže se „pojasu tvrđava“ u Donjeckoj oblasti…

Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku: Rusi pojačavaju ofanzivu, bliže se „pojasu tvrđava“ u Donjeckoj oblasti

Nova pre 8 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

CiK BiH: Prevremeni predsednčki izbori u Srpskoj poništeni na 136 biračka mesta, u 17 opština

CiK BiH: Prevremeni predsednčki izbori u Srpskoj poništeni na 136 biračka mesta, u 17 opština

RTV pre 1 minut
SAD sankcionisale evropske fakt-čekere: "Radikalni aktivisti i NVO su promovisali cenzuru koju sprovode strane države"

SAD sankcionisale evropske fakt-čekere: "Radikalni aktivisti i NVO su promovisali cenzuru koju sprovode strane države"

Euronews pre 21 minuta
Burna godina: Ovo je šest najvažnijih priča koje su obeležile 2025. u Rusiji

Burna godina: Ovo je šest najvažnijih priča koje su obeležile 2025. u Rusiji

Danas pre 6 minuta
Orban o Trećem svetskom ratu: Nije pretnja Ukrajina, nego propast EU

Orban o Trećem svetskom ratu: Nije pretnja Ukrajina, nego propast EU

Pravda pre 6 minuta
Novi plan Kijeva: Evo svih 20 tačaka i kratki "komentar" Kremlja!

Novi plan Kijeva: Evo svih 20 tačaka i kratki "komentar" Kremlja!

Pravda pre 16 minuta