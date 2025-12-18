Potvđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana, Srbija ostala po strani

Vreme pre 5 sati
Potvđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana, Srbija ostala po strani

U Briselu ponovo potvrđeno da je budućnost Zapadnog Balkana u EU i da je proširenje realna i dostižna mogućnost, ali je istovremeno naglasila da bez kredibilnih reformi i normalizacije odnosa nema napretka. Srbija se, međutim, nije usaglasila sa usvojenom Briselskom deklaracijom

Evropska unija potvrđuje punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji uz napomenu da je budućnost Zapadnog Balkana u Uniji, a da je proširenje realna mogućnost koju treba iskoristiti, navodi se u usvojenoj Deklaraciji na samitu EU-Zapadni Balkan, koji se održava u Briselu. U dokumentu piše da su lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, u konsultaciji sa partnerima sa Zapadnog Balkana, zaključili da današnji
