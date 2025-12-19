Jokićeva dominacija i skok na prvo mesto večne liste NBA! VIDEO

Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč, taman onoliko koliko je bilo dovoljno za pobedu Denver Nagetsa protiv Orlando Medžika, rezultatom 126:115.

Ove večeri to je bilo dovoljno i za impresivan rekord NBA lige, pošto je Nikola Jokić postao centar sa najviše asistencija u istoriji ove lige. Srpski reprezentativac meč je završio sa 23 poena (10/17 iz igre), 11 skokova i 13 asistencija za 35 minuta na parketu. Sa tih 13 uspešnih dodavanja za koš, Jokić je pretekao Karima Abdul Džabara na večnoj listi centara i sada je prvi po tom parametru u istoriji lige. Što je, svesni su i u Americi, ogromna stvar! Odličnu