Na današnji dan, 19. decembar

Danas je petak, 19. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1154. - Na engleski presto došao Henri II, prvi vladar Dinastije Plantagenet. Učvrstio je kraljevsku vlast i ograničio vlasti barona i sudsku vlast crkve, zbog čega je došao u sukob sa Kanterberijskim nadbiskupom Tomasom Beketom, koji je po njegovom nalogu ubijen 1170. Započeo je osvajanje Irske 1171. 1187. - Paolo Scolari postao papa pod imenom Clemens III. 1793. - General Napoleon Bonaparta dobio je prvu značajnu bitku kada je od Engleza preuzeo Tulon. 1842. -