Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Beta pre 2 sata

Pešak (50) teško je povređen sinoć u Rakovici, a još tri osobe povređene su u saobraćajnim nezgodama u Beogradu, saopštila je služba Hitne pomoći.

Sve povređene osobe su prevezene u bolnice radi dalje dijagnostike.

Ekipe te službe intervenisale su 117 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima, najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su najviše zvali hronični pacijenti i astmatičari, prenela je Radio-televizija Srbije.

Dežurne zdravstvene ustanove danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "Dr Dragiša Mišović" i Institut za majku i dete.

(Beta, 19.12.2025)

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

NIN pre 1 sat
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Novi magazin pre 1 sat
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Serbian News Media pre 2 sata
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Radio sto plus pre 2 sata
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

N1 Info pre 3 sata
Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

Nova pre 3 sata
Saobraćajna nesreća u Rakovici: Pešak (50) zadobio teške povrede

Saobraćajna nesreća u Rakovici: Pešak (50) zadobio teške povrede

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Slavni košarkaš stigao na lice mesta: Bjelica vadi auto iz garaže posle jučerašnje drame

Slavni košarkaš stigao na lice mesta: Bjelica vadi auto iz garaže posle jučerašnje drame

Telegraf pre 1 sat
Počelo izvlačenje "audija" proslavljenog košarkaša koji je propao kroz lift na Vračaru: U vozilu bila i deca

Počelo izvlačenje "audija" proslavljenog košarkaša koji je propao kroz lift na Vračaru: U vozilu bila i deca

Telegraf pre 57 minuta
Muškarac poginuo na auto-putu kod Malog Požarevca: Kamion ga udario dok je stajao u zaustavnoj traci

Muškarac poginuo na auto-putu kod Malog Požarevca: Kamion ga udario dok je stajao u zaustavnoj traci

N1 Info pre 2 sata
(Foto) Na Nikoljdan u Beogradu prizor za nevericu Dobro pogledajte Autokomandu, jer se ovo retko viđa, ali popodne se očekuje…

(Foto) Na Nikoljdan u Beogradu prizor za nevericu Dobro pogledajte Autokomandu, jer se ovo retko viđa, ali popodne se očekuje obrt

Blic pre 2 sata
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

NIN pre 1 sat