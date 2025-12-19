Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

NIN pre 11 minuta  |  Beta
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Pešak (50) teško je povređen sinoć u Rakovici, a još tri osobe povređene su u saobraćajnim nezgodama u Beogradu, saopštila je služba Hitne pomoći.

Sve povređene osobe su prevezene u bolnice radi dalje dijagnostike. Ekipe te službe intervenisale su 117 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima, najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su najviše zvali hronični pacijenti i astmatičari, prenela je Radio-televizija Srbije. Dežurne zdravstvene ustanove danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "Dr Dragiša Mišović" i Institut za majku i dete.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Novi magazin pre 6 minuta
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Beta pre 1 sat
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Serbian News Media pre 1 sat
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Radio sto plus pre 1 sat
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

Pešak povređen u Rakovici, u toku noći 117 intervencija u Beogradu

Nova pre 1 sat
Saobraćajna nesreća u Rakovici: Pešak (50) zadobio teške povrede

Saobraćajna nesreća u Rakovici: Pešak (50) zadobio teške povrede

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KBCkliničko bolnički centarInstitut za majku i deteDragiša MišovićZemunhitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Muškarac poginuo na auto-putu kod Malog Požarevca: Kamion ga udario dok je stajao u zaustavnoj traci

Muškarac poginuo na auto-putu kod Malog Požarevca: Kamion ga udario dok je stajao u zaustavnoj traci

N1 Info pre 41 minuta
(Foto) Na Nikoljdan u Beogradu prizor za nevericu Dobro pogledajte Autokomandu, jer se ovo retko viđa, ali popodne se očekuje…

(Foto) Na Nikoljdan u Beogradu prizor za nevericu Dobro pogledajte Autokomandu, jer se ovo retko viđa, ali popodne se očekuje obrt

Blic pre 36 minuta
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

NIN pre 11 minuta
Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Novi magazin pre 6 minuta
Otkriveno zašto je "audi" čuvenog košarkaša propao kroz lift na Vračaru: Nešto je puklo, usledila scena koja ledi krv u žilama…

Otkriveno zašto je "audi" čuvenog košarkaša propao kroz lift na Vračaru: Nešto je puklo, usledila scena koja ledi krv u žilama - kola krenula da padaju! (foto)

Kurir pre 26 minuta