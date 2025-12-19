Hitna pomoć: Pešak povređen u Rakovici, ukupno 117 intervencija u Beogradu u toku noći

Pešak (50) teško je povređen sinoć u Rakovici, a još tri osobe povređene su u saobraćajnim nezgodama u Beogradu, saopštila je služba Hitne pomoći.

Sve povređene osobe su prevezene u bolnice radi dalje dijagnostike. Ekipe te službe intervenisale su 117 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima, najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su najviše zvali hronični pacijenti i astmatičari, prenela je Radio-televizija Srbije. Dežurne zdravstvene ustanove danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "Dr Dragiša Mišović" i Institut za majku i dete.