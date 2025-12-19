Vremenska prognoza za petak 19. decembar 2025: Danas pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru mestimično slab mraz, ponegde u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka zapadne, jugozapadne i južne Srbije i magla.

Najniža temperatura od minus četiri do pet, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni.

U Beogradu tokom jutra u nižim delovima grada magla.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od jedan do pet, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

(Beta, 19.12.2025)