Vreme danas: Pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme danas: Pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru mestimično slab mraz, ponegde u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka zapadne, jugozapadne i južne Srbije i magla. Najniža temperatura od minus četiri do pet, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni. U Beogradu tokom jutra u nižim delovima grada magla. Tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od jedan do pet, a najviša dnevna oko 12 stepeni.
