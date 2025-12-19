Evo šta je puklo: Otkriveno zašto je auto poznatog košarkaša propao kroz lift na Vračaru: Vatrogasci zatekli dramatičan prizor, decu izvlačili preko krova

Vatrogasci su efikasno spasili porodicu koristeći specijalnu opremu za evakuaciju kroz krova kabine lifta Svi članovi porodice su prošli bez fizičkih povreda, ali pod stresom, uz hitnu medicinsku pomoć Prava tragedija izbegnuta je sinoć u Sazonovoj ulici na Vračaru, kada je usled pucanja pneumatske prese lift sa automobilom u kojem je bio proslavljeni košarkaš Milko Bjelica sa porodicom počeo da propada. U jednoj od novogradnji na Vračaru juče se u popodnevnim