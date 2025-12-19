Intenzitet gripa U Srbiji se naglo promenio! Hitno se oglasio se "Batut": Broj ovih zaraza porastao za više od 70% u odnosu na prošlu godinu

Epidemiološki podaci u Srbiji pokazuju rast broja obolelih od gripa od oktobra, prisutan je u 16 okruga Izmenjeni virus gripa A(H3N2) izaziva veći broj zaraženih slučajeva U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović