Slovačka odbacuje dalje finansiranje Ukrajine" Oglasio se Fico posle odluke EU u Briselu: Ove tri zemlje će biti izuzetak od obaveza za zajam

Evropski savet je odobrio finansijsku pomoć od 90 milijardi evra Ukrajini za period 2026-2027.

Samit EU je odlučio da Mađarska, Slovačka i Češka budu izuzete od obaveza zajma putem "pojačane saradnje" Slovačka odbacuje dalje finansiranje vojnih potreba Ukrajine, uključujući i iz sopstvenih resursa, jer ne veruje u vojno rešenje sukoba Kijeva sa Rusijom, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico. - Slovačka neće biti deo bilo kakvog vojnog kredita za Ukrajinu i odbacujemo dalje finansiranje, uključujući i iz resursa Slovačke Republike, vojnih potreba,