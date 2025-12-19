Kijev: Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru; EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra

Rat u Ukrajini – 1.394. dan. Evropska unija odlučila je da Ukrajini pruži 90 milijardi evra finansijske podrške za period 2026-2027. godine, za sada bez korišćenja ruskih zamrznutih sredstava. Ukrajina je napala ruski tanker u Sredozemnom moru, obaveštava Služba bezbednosti Ukrajine. Tanker se nalazio na pola puta između libijskog grada Bengazija i južnog dela Grčke, prema poslednjim podacima sajta "Marine traffic".

Zelenski: Ukrajina zna gde će u Belorusiji biti raspoređene rakete "orešnik" Ukrajina ima saznanja o tačnim lokacijama na teritoriji Belorusije na kojima će biti raspoređen ruski raketni sistem "Orešnik" i te informacije prosleđuje svojim partnerima, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. "Završava se premeštanje 'Orešnika' na teritoriju Belorusije. Mi znamo gde će biti raspoređen i te informacije prenosimo našim partnerima. Smatram da partneri sami