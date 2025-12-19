Rat u Ukrajini, 1.395. dan

"IDEALNI RUS DOŠAO IZ ODESE" Ukrajinski komandant ušetao pravo u ruski štab: Nisam pucao, tražio sam spas - Još jedan ruski napad je propao. Okupatori su pokušali da probiju položaje 92. jurišne brigade. Međutim, posade bespilotnih letelica su neprijatelju priredile eksplozivan doček. Uništena su dva kamiona, tenk T-72, ​​MT-LB, oklopno vozilo i 35 vojnika - saopštilo je Ministarstvo odbrane Ukrajine. Another russian attack has failed. The occupiers attempted to