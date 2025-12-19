Uživo vojska krenula u proboj... Gori moćna kopnena "zver" na frontu Žestoka borba u Ukrajini (video)

Alo pre 18 minuta
Uživo vojska krenula u proboj... Gori moćna kopnena "zver" na frontu Žestoka borba u Ukrajini (video)

Rat u Ukrajini, 1.395. dan

"IDEALNI RUS DOŠAO IZ ODESE" Ukrajinski komandant ušetao pravo u ruski štab: Nisam pucao, tražio sam spas - Još jedan ruski napad je propao. Okupatori su pokušali da probiju položaje 92. jurišne brigade. Međutim, posade bespilotnih letelica su neprijatelju priredile eksplozivan doček. Uništena su dva kamiona, tenk T-72, ​​MT-LB, oklopno vozilo i 35 vojnika - saopštilo je Ministarstvo odbrane Ukrajine. Another russian attack has failed. The occupiers attempted to
UKRAJINSKA KRIZA: EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra; Kijev: Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru

RTV pre 53 minuta
EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra; Zelenski: Rusija htela da poremeti usvajanje odluke EU

RTS pre 18 minuta
Britanski mediji bruje: Putin je uputio jezivo upozorenje!

Alo pre 48 minuta
"Orbana nagraditi ordenom lenjina": Mađarski premijer na meti oštrih kritika Sikorskog zbog stava o ruskoj imovini

Večernje novosti pre 13 minuta
Rubio: Postignut napredak u pregovorima o Ukrajini, ostalo još mnogo toga da se uradi

RTV pre 1 sat
Zelenski: Rusija htela da poremeti usvajanje odluke EU o podršci Ukrajini

RTV pre 1 sat
Orban: EU odustala od konfiskacije ruske imovine, jer Moskva može da odgovori zaplenom imovine EU

Pravda pre 1 sat
