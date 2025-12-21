Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa

Jedna žena u invalidskim kolicimaboravila je juče tokom nekoliko minuta u svemiru, u raketi američkog milijardera Džefa Bezosa (Jeff), što je prvi takav događaj u svetu, preneli su američki mediji.

Mihaela Benthaus (Michaela), nemačka vazduhoplovna inženjerka koja je postala paraplegičarka posle nesreće, ukrcala se u raketu zajedno sa još pet ljudi, za avanturu koju nudi svemirska kompanija Blu Oridžin (Blur Origin), koju je osnovao osnivač Amazona, a rezervisana je samo za odabrane sa dubokim džepom. "Posle nesreće, zaista sam shvatila koliko je naš svet i dalje nepristupačan za osobe sa invaliditetom", rekla je ona u video snimku koji je objavila