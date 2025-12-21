Albaneze na komemoraciji za žrtve masakra u Sidneju: Evo šta je poručio australijski premijer

Kurir pre 19 minuta  |  Beta)
Albaneze na komemoraciji za žrtve masakra u Sidneju: Evo šta je poručio australijski premijer

Premijer Australije Entoni Albaneze izjavio je da je jevrejska zajednica te zemlje "potpuno nesalomiva" nakon masovnog ubistva na plaži Bondi u Sidneju, u kom je poginulo 15 ljudi.

Albaneze je prisustvovao komemoraciji za žrtve u sinagogi u Sidneju i rekao da je ona pokazala da je "duh naše jevrejske australijske zajednice potpuno nesalomiv", prenosi agencija Rojters (Reuters). Masovna pucnjava na plaži u Sidneju tokom proslave Hanuke, koja se dogodila u nedelju, najgora je u Australiji u poslednjih 30 godina, a ona se istražuje kao teroristički čin protiv Jevreja. Albaneze je obećao da će pooštriti zakone o nošenju oružja, što je najavila i
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Serbian News Media pre 1 sat
Uhapšeno 384 ljudi i zaplenjeno 1,4 tone droge! Velika akcija italijanske policije, pod istragom i 39 maloletnika!

Uhapšeno 384 ljudi i zaplenjeno 1,4 tone droge! Velika akcija italijanske policije, pod istragom i 39 maloletnika!

Kurir pre 2 sata
Severna Koreja o nuklearnom oružju: Japanske ambicije treba potpuno obuzdati

Severna Koreja o nuklearnom oružju: Japanske ambicije treba potpuno obuzdati

Alo pre 2 sata
Šef turske obaveštajne službe razgovarao sa predstavnicima Hamasa

Šef turske obaveštajne službe razgovarao sa predstavnicima Hamasa

Politika pre 3 sata
Zelenski: SAD nude novi format razgovora koji uključuje Rusiju i Ukrajinu

Zelenski: SAD nude novi format razgovora koji uključuje Rusiju i Ukrajinu

Serbian News Media pre 6 sati
Drama kod Makronovih: Rešena misterija u Jelisejskoj palati

Drama kod Makronovih: Rešena misterija u Jelisejskoj palati

B92 pre 6 sati
Tragedija na plaži Bondaj pokrenula novo pooštravanje zakona o oružju

Tragedija na plaži Bondaj pokrenula novo pooštravanje zakona o oružju

Politika pre 7 sati

Ključne reči

RojtersTeroristički napadSinagogaAustralijaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Albaneze na komemoraciji za žrtve masakra u Sidneju: Evo šta je poručio australijski premijer

Albaneze na komemoraciji za žrtve masakra u Sidneju: Evo šta je poručio australijski premijer

Kurir pre 19 minuta
Razoružanje Hezbolaha: Prva faza biće gotova za nekoliko dana, oglasio se libanski premijer

Razoružanje Hezbolaha: Prva faza biće gotova za nekoliko dana, oglasio se libanski premijer

Kurir pre 24 minuta
Zelenski potvrdio: Kijev podržao ideju o trilateralnom sastanku SAD, Ukrajine i Rusije

Zelenski potvrdio: Kijev podržao ideju o trilateralnom sastanku SAD, Ukrajine i Rusije

Kurir pre 24 minuta
Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Kurir pre 19 minuta
Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u…

Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa

Kurir pre 19 minuta