Albaneze na komemoraciji za žrtve masakra u Sidneju: Evo šta je poručio australijski premijer

Premijer Australije Entoni Albaneze izjavio je da je jevrejska zajednica te zemlje "potpuno nesalomiva" nakon masovnog ubistva na plaži Bondi u Sidneju, u kom je poginulo 15 ljudi.

Albaneze je prisustvovao komemoraciji za žrtve u sinagogi u Sidneju i rekao da je ona pokazala da je "duh naše jevrejske australijske zajednice potpuno nesalomiv", prenosi agencija Rojters (Reuters). Masovna pucnjava na plaži u Sidneju tokom proslave Hanuke, koja se dogodila u nedelju, najgora je u Australiji u poslednjih 30 godina, a ona se istražuje kao teroristički čin protiv Jevreja. Albaneze je obećao da će pooštriti zakone o nošenju oružja, što je najavila i