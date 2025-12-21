Uhapšeno 384 ljudi i zaplenjeno 1,4 tone droge! Velika akcija italijanske policije, pod istragom i 39 maloletnika!

Kurir pre 4 sati  |  Beta
U Italiji su uhapšene 384 osobe i zaplenjeno je oko 1,4 tone droge u velikoj operaciji italijanske policije protiv trgovine drogom.

Pored hapšenja, policajci su pod istragu stavili 655 osoba, uključujući 39 maloletnika, i konfiskovali 35 kilograma kokaina i više od 40 komada vatrenog oružja, navodi se u saopštenju policije. Operacija, završena prekjuče u nekoliko provincija, dovela je do privremenog zatvaranja pet prodavnica kanabisa u tri grada nakon 312 inspekcija, prenosi Rojters. Tokom provera, policija je saopštila da je zaplenila 296 kilograma proizvoda od kanabisa, za koje su početni
Serbian News Media pre 3 sata
