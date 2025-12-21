Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog kralja!

Kurir pre 3 minuta  |  Rojters
Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog…

Među materijalima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa nalaze se i fotografije sa putovanja u Maroko na koje je bivši američki predsednik Bil Klinton otišao u julu 2002. godine, a na koje je poveo Džefrija Epstina i Gislen Maksvel povodom venčanja marokanskog kralja Muhameda VI.

Album sa fotografijama, koji počinje oko 30. strane objavljenih dokumenata i označen je kao "Morrocco (sic) king wedding", sadrži niz fotografija Epstina i Maksvel u Maroku tokom proslave venčanja. Fotografije su složene u formatu kontakt-listova sa sekvencijalno označenim snimcima. Klinton ih poveo kao lične goste Više izvora koji su ranije blisko sarađivali sa Klintonom reklo je za CNN da je Klinton Epstina i Maksvel doveo kao lične goste na privatnu večeru
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

"Peti! Peti! Peti!" Epstajnova jugoslovenska "robinja" je na suđenju 42 puta izgovorila samo jednu reč, ubrzo je misteriozno…

"Peti! Peti! Peti!" Epstajnova jugoslovenska "robinja" je na suđenju 42 puta izgovorila samo jednu reč, ubrzo je misteriozno nestala: Zatvor na Floridi krije mračnu tajnu

Blic pre 2 sata
Skandal u centru Kijeva: Ruska zastava se vijori u prestonici, građani posmatrali u šoku: Oglasila se ukrajinska policija…

Skandal u centru Kijeva: Ruska zastava se vijori u prestonici, građani posmatrali u šoku: Oglasila se ukrajinska policija (foto)

Blic pre 3 sata
Loše vesti za Trampa: Putin bi mogao da izdrži još mnogo godina borbi, evo i zašto

Loše vesti za Trampa: Putin bi mogao da izdrži još mnogo godina borbi, evo i zašto

Danas pre 3 sata
SAD zaplenile još jedan brod kod obale Venecuele

SAD zaplenile još jedan brod kod obale Venecuele

Newsmax Balkans pre 3 sata
Američka obalska straža zaplenila još jedan brod kod obale Venecuele

Američka obalska straža zaplenila još jedan brod kod obale Venecuele

Euronews pre 3 sata
Umesto o ekonomiji, Tramp na mitingu pričao o Melanijinom donjem vešu i svojim problemima: "Neurotičan sam"

Umesto o ekonomiji, Tramp na mitingu pričao o Melanijinom donjem vešu i svojim problemima: "Neurotičan sam"

B92 pre 3 sata
Ministarstvo pravde objavilo je preko noći još Epstinovih dosijea

Ministarstvo pravde objavilo je preko noći još Epstinovih dosijea

RTV pre 4 sati

Ključne reči

Bil KlintonMarokoCNNskandalsadpedofildzefri epstajn

Svet, najnovije vesti »

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Serbian News Media pre 13 minuta
Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Kurir pre 13 minuta
Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u…

Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa

Kurir pre 23 minuta
Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog…

Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog kralja!

Kurir pre 3 minuta
Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Alo pre 23 minuta