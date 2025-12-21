Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog kralja!

Među materijalima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa nalaze se i fotografije sa putovanja u Maroko na koje je bivši američki predsednik Bil Klinton otišao u julu 2002. godine, a na koje je poveo Džefrija Epstina i Gislen Maksvel povodom venčanja marokanskog kralja Muhameda VI.

Album sa fotografijama, koji počinje oko 30. strane objavljenih dokumenata i označen je kao "Morrocco (sic) king wedding", sadrži niz fotografija Epstina i Maksvel u Maroku tokom proslave venčanja. Fotografije su složene u formatu kontakt-listova sa sekvencijalno označenim snimcima. Klinton ih poveo kao lične goste Više izvora koji su ranije blisko sarađivali sa Klintonom reklo je za CNN da je Klinton Epstina i Maksvel doveo kao lične goste na privatnu večeru