(Video) Nova eksplozija zatresla Moskvu Policajci prišli "sumnjivoj osobi", pa odleteli u vazduh

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti događaja Sprovode se forenzička veštačenja, uključujući analizu eksplozivne naprave Tri osobe su poginule noćas u eksploziji automobila na jugu Moskve, saopštio je ruski Istražni komitet.

Detonacija je odjeknula blizu mesta gde je u ponedeljak ubijen ruski general Fanil Sarvarov u naselju Jasenovo. Prema navodima Istražnog komiteta, u eksploziji su poginula dva pripadnika saobraćajne policije, kao i jedna osoba koja se nalazila u njihovoj blizini, prenela je RIA Novosti. Komitet navodi u saopštenju da je "eksplozivna naprava aktivirana" kada su policajci prišli "sumnjivoj osobi" u blizini svog policijskog vozila u Ulici Jeleckaja na jugu ruske