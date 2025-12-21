Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Serbian News Media pre 13 minuta
Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

U Italiji su uhapšene 384 osobe i zaplenjeno je oko 1,4 tone droge u velikoj operaciji italijanske policije protiv trgovine drogom.

Pored hapšenja, policajci su pod istragu stavili 655 osoba, uključujući 39 maloletnika, i konfiskovali 35 kilograma kokaina i više od 40 komada vatrenog oružja, navodi se u saopštenju policije. Operacija, završena juče u nekoliko provincija, dovela je do privremenog zatvaranja pet prodavnica kanabisa u tri grada nakon 312 inspekcija, prenosi Rojters. Tokom provera, policija je saopštila da je zaplenila 296 kilograma proizvoda od kanabisa, za koje su početni
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Uhapšeno 384 ljudi i zaplenjeno 1,4 tone droge! Velika akcija italijanske policije, pod istragom i 39 maloletnika!

Uhapšeno 384 ljudi i zaplenjeno 1,4 tone droge! Velika akcija italijanske policije, pod istragom i 39 maloletnika!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainRojtersItalija

Svet, najnovije vesti »

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Serbian News Media pre 13 minuta
Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Kurir pre 13 minuta
Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u…

Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa

Kurir pre 24 minuta
Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog…

Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog kralja!

Kurir pre 4 minuta
Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Alo pre 24 minuta