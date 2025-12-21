Sat otkucava, vreme ističe: Od svemirske katastrofe deli nas samo 2,8 dana: "Ovo je zastrašujuće"

Blic pre 46 minuta
Sat otkucava, vreme ističe: Od svemirske katastrofe deli nas samo 2,8 dana: "Ovo je zastrašujuće"
Na svakih 22 sekunde negde iznad naših glava sateliti i svemirski otpad jure jedni pored drugih brzinom 25 puta većom od metka U narednim godinama planirano je lansiranje desetina hiljada novih satelita Sateliti u Zemljinoj orbiti počeli bi da se sudaraju u roku od svega nekoliko dana ako bi tokom snažne solarne oluje ili nekog drugog poremećaja izgubili mogućnost manevrisanja. Do sudara bi došlo za manje od tri dana, ako bi svi sateliti izgubili sposobnost da
Otvori na blic.rs

Blic »

Umro poznati makedonski glumac Laze Manaskov. Napustio nas u 67. godini: Publika će ga pamtiti po brojnim ulogama u filmovima

Umro poznati makedonski glumac Laze Manaskov. Napustio nas u 67. godini: Publika će ga pamtiti po brojnim ulogama u filmovima

Blic pre 5 sati
Dva bivša muža, jedna osumnjičena: Jezivo pitanje otkrilo mračnu istinu, a onda je klupko je počelo da se odmotava

Dva bivša muža, jedna osumnjičena: Jezivo pitanje otkrilo mračnu istinu, a onda je klupko je počelo da se odmotava

Blic pre 3 sata
Hapšen u akciji "Ciklon", divljao na utakmici u Đenovi: Ko je Jevto Jevtić koji je napadnut u sačekuši u Zemunu: Napadači…

Hapšen u akciji "Ciklon", divljao na utakmici u Đenovi: Ko je Jevto Jevtić koji je napadnut u sačekuši u Zemunu: Napadači sasuli kišu metaka, za dlaku izbegao smrt

Blic pre 7 satijoš 1 povezana
Totalni kolaps na autoputu! Reka automobila bukvalno stoji kod Krnjeva, kolone duge čak pet kilometara, ovo je alternativa

Totalni kolaps na autoputu! Reka automobila bukvalno stoji kod Krnjeva, kolone duge čak pet kilometara, ovo je alternativa

Blic pre 7 sati
Lažni agent za nekretnine varao Srbe! Neviđena prevara u Beču: Predstavljao se kao student arhitekture, račune otvarao na…

Lažni agent za nekretnine varao Srbe! Neviđena prevara u Beču: Predstavljao se kao student arhitekture, račune otvarao na izmišljeno ime, pa ukrao 50.000 evra

Blic pre 4 sati
Blic »

Svet, najnovije vesti »

Sat otkucava, vreme ističe: Od svemirske katastrofe deli nas samo 2,8 dana: "Ovo je zastrašujuće"

Sat otkucava, vreme ističe: Od svemirske katastrofe deli nas samo 2,8 dana: "Ovo je zastrašujuće"

Blic pre 46 minuta
"Ne treba da jačamo Kijev" Oglasio se Orban: Finansiranje Ukrajine samo slabi Evropsku uniju

"Ne treba da jačamo Kijev" Oglasio se Orban: Finansiranje Ukrajine samo slabi Evropsku uniju

Kurir pre 1 sat
Albaneze na komemoraciji za žrtve masakra u Sidneju: Evo šta je poručio australijski premijer

Albaneze na komemoraciji za žrtve masakra u Sidneju: Evo šta je poručio australijski premijer

Kurir pre 1 sat
Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Kurir pre 1 sat
Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u…

Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa

Kurir pre 1 sat