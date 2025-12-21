Sat otkucava, vreme ističe: Od svemirske katastrofe deli nas samo 2,8 dana: "Ovo je zastrašujuće"

Na svakih 22 sekunde negde iznad naših glava sateliti i svemirski otpad jure jedni pored drugih brzinom 25 puta većom od metka U narednim godinama planirano je lansiranje desetina hiljada novih satelita Sateliti u Zemljinoj orbiti počeli bi da se sudaraju u roku od svega nekoliko dana ako bi tokom snažne solarne oluje ili nekog drugog poremećaja izgubili mogućnost manevrisanja. Do sudara bi došlo za manje od tri dana, ako bi svi sateliti izgubili sposobnost da