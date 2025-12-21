SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile su tanker za prevoz nafte koji je nedavno isplovio iz Venecuele, saopštilo je rano jutros Ministarstvo za unutrašnju bezbednosti SAD.

Ministarka Kristi Noem potvrdila je da je američka obalska straža, uz pomoć Ministarstva odbrane, zaustavila tanker koji je poslednji put bio usidren u Venecueli. Operacija je bila pred zoru, po lokalnom vremenu, a ministarka je na društvenim mrežama objavila video američkog helikoptera koji spušta taktički tim na brod. Ovo je drugi put ovog meseca da su SAD zaplenile naftni tanker. Venecuela, koja je osudila najnoviju američku zaplenu kao "krađu i otmicu", ranije