SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

N1 Info pre 4 sati  |  Beta/AP
SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile su tanker za prevoz nafte koji je nedavno isplovio iz Venecuele, saopštilo je rano jutros Ministarstvo za unutrašnju bezbednosti SAD.

Ministarka Kristi Noem potvrdila je da je američka obalska straža, uz pomoć Ministarstva odbrane, zaustavila tanker koji je poslednji put bio usidren u Venecueli. Operacija je bila pred zoru, po lokalnom vremenu, a ministarka je na društvenim mrežama objavila video američkog helikoptera koji spušta taktički tim na brod. Ovo je drugi put ovog meseca da su SAD zaplenile naftni tanker. Venecuela, koja je osudila najnoviju američku zaplenu kao "krađu i otmicu", ranije
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

SAD pojačavaju kontrolu u Karibima: Presretnut još jedan brod u blizini Venecuele

SAD pojačavaju kontrolu u Karibima: Presretnut još jedan brod u blizini Venecuele

Euronews pre 46 minuta
SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Politika pre 51 minuta
SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

RTV pre 1 sat
SAD izvele novi napad

SAD izvele novi napad

B92 pre 1 sat
Američki zvaničnici: SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Američki zvaničnici: SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Telegraf pre 1 sat
SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

Radio 021 pre 2 sata
VIDEO Tramp steže obruč: Amerikanci presreli tanker s venecuelanskom naftom, objavljen snimak

VIDEO Tramp steže obruč: Amerikanci presreli tanker s venecuelanskom naftom, objavljen snimak

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Venecuelahelikopternafta

Svet, najnovije vesti »

Putin: Platna infrastruktura u EAEU ─ nezavisna od spoljnog uticaja

Putin: Platna infrastruktura u EAEU ─ nezavisna od spoljnog uticaja

Sputnik pre 0 minuta
Kremlj: Ne treba povezivati ukrajinsko pitanje i biznis

Kremlj: Ne treba povezivati ukrajinsko pitanje i biznis

Sputnik pre 11 minuta
Lovac pronašao misterioznu letelicu u šumi, hitno se oglasio Evropol! Policija i vojska na nogama, na njoj montiran uređaj…

Lovac pronašao misterioznu letelicu u šumi, hitno se oglasio Evropol! Policija i vojska na nogama, na njoj montiran uređaj domaće izrade i ovo! (foto)

Kurir pre 0 minuta
Gabard: Rusija nema sposobnost da osvoji Evropu, pa čak ni celu Ukrajinu

Gabard: Rusija nema sposobnost da osvoji Evropu, pa čak ni celu Ukrajinu

NIN pre 6 minuta
Kremlj: Evropske i ukrajinske izmene američkog plana ne poboljšavaju šanse za mir

Kremlj: Evropske i ukrajinske izmene američkog plana ne poboljšavaju šanse za mir

NIN pre 11 minuta