Amerika presrela tanker "Bela 1" u blizini Venecuele

Politika pre 2 sata
Amerika presrela tanker "Bela 1" u blizini Venecuele

„Tanker koji je presretnut plovio je pod panamskom zastavom” – rekao je za Blumbergov anonimni izvor

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države presrele su u međunarodnim vodama tanker "Bela 1", koji je bio na putu za Venecuelu radi utovara nafte, saopštili su danas izvori upoznatim sa situacijom. Tanker "Bela 1" koji je presretnut plovio je pod panamskom zastavom, rekao je za Blumberg izvor koji je želeo da ostane anoniman. To je druga operacija u kojoj su SAD presrele tanker povezan sa Venecuelom ovog vikenda. Američka obalska straža zaustavila je i ukrcala se na
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Amerikanci zaplenili još jedan venecuelanski tanker: Tenzije sve veće nakon Trampovog naređenja

Amerikanci zaplenili još jedan venecuelanski tanker: Tenzije sve veće nakon Trampovog naređenja

Mondo pre 2 sata
SAD pojačavaju kontrolu u Karibima: Presretnut još jedan brod u blizini Venecuele

SAD pojačavaju kontrolu u Karibima: Presretnut još jedan brod u blizini Venecuele

Euronews pre 3 sata
SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Politika pre 3 sata
SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

RTV pre 4 sati
SAD izvele novi napad

SAD izvele novi napad

B92 pre 4 sati
Američki zvaničnici: SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Američki zvaničnici: SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Telegraf pre 4 sati
SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonVenecuelanafta

Svet, najnovije vesti »

Da li je Nemačka dobro pripremljena za odbranu od dronova?

Da li je Nemačka dobro pripremljena za odbranu od dronova?

Danas pre 1 sat
Sve fotografije Bila Klintona u Epstajnovim dosijeima: Na jednoj je u đakuziju okružen ženama, na drugoj mu mlada žena sedi u…

Sve fotografije Bila Klintona u Epstajnovim dosijeima: Na jednoj je u đakuziju okružen ženama, na drugoj mu mlada žena sedi u krilu, na trećoj je sa plesačicom

Blic pre 1 sat
„Ako odbijete da se suočite s Trampom iz straha već ste izubili“: Granica između zakonitosti i odgovornosti

„Ako odbijete da se suočite s Trampom iz straha već ste izubili“: Granica između zakonitosti i odgovornosti

Danas pre 2 sata
Generalni sekretar NATO-a: Putin je glavna prepreka miru u Ukrajini

Generalni sekretar NATO-a: Putin je glavna prepreka miru u Ukrajini

Danas pre 2 sata
Saudijska Arabija nadmašila rekord po broju izvršenih smrtnih kazni

Saudijska Arabija nadmašila rekord po broju izvršenih smrtnih kazni

N1 Info pre 14 minuta