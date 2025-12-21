Amerika presrela tanker "Bela 1" u blizini Venecuele

„Tanker koji je presretnut plovio je pod panamskom zastavom” – rekao je za Blumbergov anonimni izvor

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države presrele su u međunarodnim vodama tanker "Bela 1", koji je bio na putu za Venecuelu radi utovara nafte, saopštili su danas izvori upoznatim sa situacijom. Tanker "Bela 1" koji je presretnut plovio je pod panamskom zastavom, rekao je za Blumberg izvor koji je želeo da ostane anoniman. To je druga operacija u kojoj su SAD presrele tanker povezan sa Venecuelom ovog vikenda. Američka obalska straža zaustavila je i ukrcala se na