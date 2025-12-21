SAD krenule u novi lov; Venecuela preti - "Ovo neće proći nekažnjeno" FOTO

Napetost između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele dostigle su novi nivo nakon što je američka obalska straža krenula u poteru za trećim naftnim tankerom u međunarodnim vodama.

Ovaj incident usledio je nakon što su američke vlasti ovog meseca već zaplenile dva tankera, od kojih jedan juče, potvrdio je zvaničnik za Si-Bi-Es njuz, a prenosi Bi-Bi-Si. Američki zvaničnik izjavio je da je reč o "sankcionisanom plovilu iz 'flote u senci', koje je deo venecuelanskog ilegalnog izbegavanja sankcija". "Plovi pod lažnom zastavom i nalazi se pod sudskim nalogom za zaplenu", rekao je zvaničnik. Tačna lokacija i ime tankera za kojim se traga još nisu