SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države presrele su još jedan brod u blizini obale Venecuele u međunarodnim vodama, rekla su danas dva neimenovana američka zvaničnika za Rojters.

Zvaničnici nisu rekli koji je brod presretnut i nisu dali tačnu lokaciju na kojoj se to dogodilo. To je druga takva operacija ovog vikenda. Američka obalska straža zaustavila je i ukrcala se na tanker za naftu "Senčuris" na Karibima u subotu ujutru, a koji je poslednji put bio usidren u Venecueli, izjavila je američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem. Noem je u objavi na društvenim mrežama navela da je Ministarstvo odbrane pomoglo u operaciji koja se
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Amerikanci zaplenili još jedan venecuelanski tanker: Tenzije sve veće nakon Trampovog naređenja

Amerikanci zaplenili još jedan venecuelanski tanker: Tenzije sve veće nakon Trampovog naređenja

Mondo pre 4 sati
Amerika presrela tanker "Bela 1" u blizini Venecuele

Amerika presrela tanker "Bela 1" u blizini Venecuele

Politika pre 4 sati
SAD pojačavaju kontrolu u Karibima: Presretnut još jedan brod u blizini Venecuele

SAD pojačavaju kontrolu u Karibima: Presretnut još jedan brod u blizini Venecuele

Euronews pre 5 sati
SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Politika pre 5 sati
SAD izvele novi napad

SAD izvele novi napad

B92 pre 6 sati
Američki zvaničnici: SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Američki zvaničnici: SAD presrele još jedan brod u blizini Venecuele

Telegraf pre 6 sati
SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

SAD zaplenile još jedan tanker kod obale Venecuele

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonRojtersVenecuelanafta

Svet, najnovije vesti »

Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Danas pre 2 minuta
"To nema veze s Trampom" oglasio se zamenik američkog saveznog tužioca o uklanjanju fotografija iz dosijea o Epstajnu

"To nema veze s Trampom" oglasio se zamenik američkog saveznog tužioca o uklanjanju fotografija iz dosijea o Epstajnu

Blic pre 47 minuta
"Rusija mora da plati za rat" Nova dramatična poruka Zelenskog: "Ovo je istorijska nedelja za nas!"

"Rusija mora da plati za rat" Nova dramatična poruka Zelenskog: "Ovo je istorijska nedelja za nas!"

Blic pre 1 minut
Nestala i fotografija Trampa, Melanije i seksualnog prestupnika: Gdje je 16 Epstinovih fajlova sa sajta Ministarstva pravde…

Nestala i fotografija Trampa, Melanije i seksualnog prestupnika: Gdje je 16 Epstinovih fajlova sa sajta Ministarstva pravde SAD?

Danas pre 42 minuta
NATO je upravo objavio plan koji će Putinu zagorčati život. Stići će sa tri strane, a o njima se priča samo u tajnosti.

NATO je upravo objavio plan koji će Putinu zagorčati život. Stići će sa tri strane, a o njima se priča samo u tajnosti.

Blic pre 56 minuta