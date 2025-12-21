Oglasio se ministar poljoprivrede o trihinelozi: Otkrio da li je bezbedno da kupujemo svinjsko meso tokom praznika

Blic pre 34 minuta
Oglasio se ministar poljoprivrede o trihinelozi: Otkrio da li je bezbedno da kupujemo svinjsko meso tokom praznika

U godini obeleženoj globalnim poremećajima u poljoprivredi, cena mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji našla se pod pritiskom evropskog tržišta. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić upozorava da država mora pratiti kretanja cena u Evropi kako bi domaći proizvođači ostali konkurentni, ali i da se situacija ne može rešiti jednostavnom zabranom uvoza.

Problemi se, kako je Dragan Glamočić istakao u gostovanju u jutarnjem programu RTS-a, ne odnose samo na Srbiju već su deo globalnih ekonomskih i trgovinskih poremećaja koji utiču na sve zemlje u regionu. Komentarišući nedavne incidente kada su pojedini proizvođači mleka protestno prosipali svoje proizvode zbog uvoza jeftinog mleka iz Evrope, ministar Glamočić je rekao: - To su bili pojedinačni slučajevi, ali ih ne treba zanemariti. Država je znala da dolazi
