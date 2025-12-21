Glamočić: Srbija velika izvoznica mleka, do srede isplata 100 odsto budžeta za podsticaje

Politika pre 1 sat
Glamočić: Srbija velika izvoznica mleka, do srede isplata 100 odsto budžeta za podsticaje

Za prvih 11 meseci ove godine naša država izvezla oko 52.000 tona mleka i mlečnih proizvoda

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je u odnosu na prošlu godinu Srbija značajno povećala proizvodnju mleka, ističući da je mnogo više mleka izvezeno nego uvezeno, uprkos globalnim poremećajima na tržištu, i dodao da će ministarstvo do srede isplatiti prvi put 100 odsto budžeta predviđenog za podsticaje. „To se prvi put dešava u našoj istoriji. I naravno, u skladu sa tim, mogu da kažem da smo zadovoljni budžetom za narednu godinu, gde je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ministar Glamočić: Pomozite domaćim proizvođačima, pijte više mleka

Ministar Glamočić: Pomozite domaćim proizvođačima, pijte više mleka

Šabačke novosti pre 1 sat
"Srbija je velika izvoznica mleka": Do srede isplata 100 odsto budžeta za podsticaje

"Srbija je velika izvoznica mleka": Do srede isplata 100 odsto budžeta za podsticaje

B92 pre 36 minuta
Ministar Glamočić: Pomozite domaćim proizvođačima, pijte više mleka

Ministar Glamočić: Pomozite domaćim proizvođačima, pijte više mleka

Nova ekonomija pre 4 sati
Ministar Glamočić pozvao građane da piju više mleka

Ministar Glamočić pozvao građane da piju više mleka

Moj Novi Sad pre 4 sati
Ministar Glamočić pozvao građane da više piju mleko

Ministar Glamočić pozvao građane da više piju mleko

Nova pre 5 sati
Ministar poljoprivrede: Građani da konzumiraju više mleka i mlečnih proizvoda kako bi pomogli domaćim proizvođačima

Ministar poljoprivrede: Građani da konzumiraju više mleka i mlečnih proizvoda kako bi pomogli domaćim proizvođačima

Morava info pre 5 sati
Ministar pozvao građane da više piju mleko: „Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas“

Ministar pozvao građane da više piju mleko: „Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas“

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Srbija nema znanje za nuklearke, ljude ćemo slati u Slovačku da se edukuju

Vučić: Srbija nema znanje za nuklearke, ljude ćemo slati u Slovačku da se edukuju

Nova pre 11 minuta
Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

N1 Info pre 41 minuta
Vučić: Incident u Bačkom Petrovcu nije imao nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima

Vučić: Incident u Bačkom Petrovcu nije imao nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima

RTV pre 31 minuta
"Male zemlje oko nas korišćene za obuzdavanje Srbije" Vučić o klasteru 3: "Tražila se politička poslušnost"

"Male zemlje oko nas korišćene za obuzdavanje Srbije" Vučić o klasteru 3: "Tražila se politička poslušnost"

Blic pre 36 minuta
Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

Nedeljnik pre 31 minuta