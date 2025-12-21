Viškovi iz EU prelivaju se u Srbiju“: Glamočić moli građane da kupuju domaće mleko

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će, ako cena mleka u Evropi nastavi da pada, a prognoze kažu da će tako biti, Srbija morati da se usklađuje sa evropskim cenama, kako bi ostala konkurentna.

Kriza se, kako je rekao za RTS, neće prevazići bez povećanja potrošnje, a ako cena pada u Evropi, ti proizvodi će neminovno dolaziti u Srbiju. Ovde ne postoji trajno rešenje, ovo je najosetljiviji sektor, još ga niko nije izumeo da se reši. Tako da još jednom apelujem na naše građane, da bi pomogli našim proizvođačima mleka u ovoj krizi, da malo više konzumiramo mleko i mlečne proizvode, a svi znamo da su to najzdraviji proizvodi – naveo je Glamočić. Komentarišući