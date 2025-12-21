Ministar Glamočić pozvao građane da više piju mleko

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da će, ako cena mleka u Evropi nastavi da pada, a prognoze kažu da će se to verovatno dešavati, Srbija morati da se uskađuje sa evropskim cenama, kako bi ostala konkurentna.

Kriza se, kako je rekao za Radio-televiziju Srbije, neće prevazići bez povećanja potrošnje, a ako cena pada u Evropi, ti proizvodi će neminovno dolaziti u Srbiju. „Ovde ne postoji trajno rešenje, ovo je najosetljiviji sektor, još uvek ga niko nije izumeo da se reši (…) Tako da još jednom apelujem na naše građane da bi pomogli našim proizvođačima mleka u ovoj krizi da malo više konzumiramo mleko i mlečne proizvode, a svi znamo da su to najzdraviji proizvodi“, naveo