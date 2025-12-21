Ministar poljoprivrede: Građani da konzumiraju više mleka i mlečnih proizvoda kako bi pomogli domaćim proizvođačima

Morava info pre 2 sata  |  Beta, RTS
Ministar poljoprivrede: Građani da konzumiraju više mleka i mlečnih proizvoda kako bi pomogli domaćim proizvođačima

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će, ako cena mleka u Evropi nastavi da pada, a prognoze kažu da će tako biti, Srbija morati da se usklađuje sa evropskim cenama, kako bi ostala konkurentna.

Kriza se, kako je rekao za RTS, neće prevazići bez povećanja potrošnje, a ako cena pada u Evropi, ti proizvodi će neminovno dolaziti u Srbiju. Komentarišući što su pojedini proizvođači prosipali svoje mleko u znak protesta zbog uvoza jeftinog mleka iz Evrope, ministar je kazao da su to bili pojedinačni slučajevi, ali da ih ne treba zanemariti, dodajući da je država znala da dolazi “tajfun“ iz Evrope, jer su u pitanju “globalni poremećaji“. Komentarišući zahteve
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Ministar Glamočić: Pomozite domaćim proizvođačima, pijte više mleka

Ministar Glamočić: Pomozite domaćim proizvođačima, pijte više mleka

Nova ekonomija pre 1 sat
Ministar Glamočić pozvao građane da piju više mleka

Ministar Glamočić pozvao građane da piju više mleka

Moj Novi Sad pre 1 sat
Ministar Glamočić pozvao građane da više piju mleko

Ministar Glamočić pozvao građane da više piju mleko

Nova pre 2 sata
Ministar pozvao građane da više piju mleko: „Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas“

Ministar pozvao građane da više piju mleko: „Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas“

Serbian News Media pre 2 sata
Ministar pozvao građane da više piju mleko: Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas

Ministar pozvao građane da više piju mleko: Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas

Glas Zaječara pre 4 sati
Oglasio se ministar poljoprivrede o trihinelozi: Otkrio da li je bezbedno da kupujemo svinjsko meso tokom praznika

Oglasio se ministar poljoprivrede o trihinelozi: Otkrio da li je bezbedno da kupujemo svinjsko meso tokom praznika

Blic pre 3 sata
Ministar pozvao građane da više piju mleko: Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas

Ministar pozvao građane da više piju mleko: Ako cena u Evropi nastavi da pada, moraće i kod nas

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

RZS: Izvoz Srbije u prvih devet meseci veći za 8,9 odsto, uvoz za 8,2 odsto nego pre godinu dana

RZS: Izvoz Srbije u prvih devet meseci veći za 8,9 odsto, uvoz za 8,2 odsto nego pre godinu dana

Blic pre 3 minuta
"Nemoj da prodaješ, trebaće ti" Aleksandar nudi kuću za 26.000 evra, pomoćne objekte i ogroman plac, a moguć i dogovor

"Nemoj da prodaješ, trebaće ti" Aleksandar nudi kuću za 26.000 evra, pomoćne objekte i ogroman plac, a moguć i dogovor

Kurir pre 8 minuta
Prosečna neto plata u III kvartalu 107.937 dinara, za 11,4 odsto veća nego pre godinu dana

Prosečna neto plata u III kvartalu 107.937 dinara, za 11,4 odsto veća nego pre godinu dana

RTV pre 1 sat
Kako kompanije van IT sektora koriste AI

Kako kompanije van IT sektora koriste AI

Bloomberg Adria pre 38 minuta
RZS: Izvoz Srbije u prvih devet meseci veći za 8,9 odsto, uvoz za 8,2 odsto nego pre godinu dana

RZS: Izvoz Srbije u prvih devet meseci veći za 8,9 odsto, uvoz za 8,2 odsto nego pre godinu dana

NIN pre 23 minuta