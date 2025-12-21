Ministar poljoprivrede: Građani da konzumiraju više mleka i mlečnih proizvoda kako bi pomogli domaćim proizvođačima

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će, ako cena mleka u Evropi nastavi da pada, a prognoze kažu da će tako biti, Srbija morati da se usklađuje sa evropskim cenama, kako bi ostala konkurentna.

Kriza se, kako je rekao za RTS, neće prevazići bez povećanja potrošnje, a ako cena pada u Evropi, ti proizvodi će neminovno dolaziti u Srbiju. Komentarišući što su pojedini proizvođači prosipali svoje mleko u znak protesta zbog uvoza jeftinog mleka iz Evrope, ministar je kazao da su to bili pojedinačni slučajevi, ali da ih ne treba zanemariti, dodajući da je država znala da dolazi “tajfun“ iz Evrope, jer su u pitanju “globalni poremećaji“. Komentarišući zahteve