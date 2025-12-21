Predsednik Slovačke nakon sastanka sa Vučićem: Incident u Bačkom Petrovcu se desio zbog političkih stavova

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Predsednik Slovačke nakon sastanka sa Vučićem: Incident u Bačkom Petrovcu se desio zbog političkih stavova

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini rekao je da je "uzrok incidenta koji se dogodio u avgustu u Bačkom Petrovcu politički konflikt i da niko nije ciljano napadao Slovake tom prilikom".

On je nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu kazao novinarima da ide sutra u Bački Petrovac da razgovara sa Slovacima o jeziku, kulturi i istoriji i da njegova poseta "ne treba da ima nikakve veze sa unutrašnjom politikom". "Neki Slovaci podržavaju Srpsku naprednu stranku (SNS), a neki ne. Ne mogu ja da ulazim u to. To su stvari koje se tiču države", rekao je Pelegrini. Vučić je kazao da "ta dešavanja nisu imala veze sa Slovacima i da
