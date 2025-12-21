Slovački predsednik u Beogradu: „Incident u Bačkom Petrovcu nije napad na Slovake, već sukob političkih mišljenja“

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini ocenio je danas da je uzrok incidenta koji se dogodio u avgustu u Bačkom Petrovcu politički konflikt i da "niko nije ciljano napadao Slovake" tom prilikom.

On je nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu kazao novinarima da ide sutra u Bački Petrovac da razgovara sa Slovacima o jeziku, kulturi i istoriji i da njegova poseta „ne treba da ima nikakve veze sa unutrašnjom politikom“. „Neki Slovaci podržavaju Srpsku naprednu stranku (SNS), a neki ne. Ne mogu ja da ulazim u to. To su stvari koje se tiču države“, rekao je Pelegrini. Vučić je kazao da ta dešavanja nisu imala veze sa Slovacima i da