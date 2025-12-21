Vučić: Srbiji bi trebalo 10 godina za izgradnju nuklearke

Slovačka je spremna da gradi nuklearnu elektranu u Srbiji, izjavio je predsednik Pelegrini, dok je predsednik Vučić ukazao da Srbija nema dovoljno obrazovanih za primenu nuklearne energije, a bez te vrste energije neće biti dovoljno struje u budućnosti

Prema njegovim rečima, Srbija mora da razmišlja 10 godina unapred, jer joj je toliko vremena potrebno za izgranju nuklearke. Vučić je dodao da je sa Pelegrinijem razgovarao i o položaju Slovaka u Srbiji, te da će sutra zajedno otići u Bački Petrovac, u mesto gde većinu stanovnika čini slovačka zajednica, kako bi razgovarali sa građanima. Izvor: FoNet
