Vlada Britanije odustala od eksproprijacije zamrznute ruske imovine

Vlada Velike Britanije odustala je od eksproprijacije zamrznute ruske imovine, nakon što tu odluku u četvrtak nije uspela da donese Evropska unija, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izjavu zvaničnika.

"Nećemo to raditi bez međunarodnih partnera", rekao je taj zvaničnik, dodajući da će Velika Britanija "nastaviti tesno da sarađuje sa G7 i EU na finansiranju Ukrajine“. Britanska vlada je prethodno planirala da 10,6 milijardi dolara ruskih sredstava, koja su zamrznuta na njenoj teritoriji, prosledi Ukrajini. Fajnenšel tajms je naveo da je vlada Velike Britanije odlučila da će garancije Svetske banke za kredit Ukrajini od dve milijarde dolara biti obezbeđene 2026.