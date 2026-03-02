Tramp: Iran bi došao do nuklearnog oružja da ih nismo sprečili, postali su pretnja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će američko-izraelski udari na Iran trajati "koliko god bude potrebno" i poručio da će Vašington nastaviti operacije dok ne uništi iranske raketne kapacitete i spreči tu zemlju da dođe do nuklearnog oružja.

Tramp je, obraćajući se novinarima u Beloj kući, uoči dodele Medalje časti američkim vojnicima, rekao da su SAD već ispred planirane dinamike, iako su prvobitne procene govorile da će operacija trajati četiri do pet nedelja. Rekao da je cilj operacije da se eliminišu "nepodnošljive pretnje" koje, prema njegovim rečima, dolaze od iranskog režima i dodao da su udari na Iran bili "poslednja i najbolja prilika" da se uklone, kako je naveo, pretnje koje Teheran