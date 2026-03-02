"Naši ciljevi su jasni" Tramp otkrio koji su motivi napada na Iran (video)

Večernje novosti
"Naši ciljevi su jasni" Tramp otkrio koji su motivi napada na Iran (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas se prvi put direktno obratio američkoj javnosti od početka udara na Iran u subotu ujutru, tokom svečanosti dodele Medalje časti u Beloj kući.

Foto: Profimedia U govoru je izneo tri ključna cilja američke operacije protiv Irana. - Naši ciljevi su jasni. Prvo, uništavamo iranske raketne sposobnosti. Drugo, uništavamo njihovu mornaricu. Treće, osiguravamo da najveći svetski sponzor terorizma nikada ne dođe do nuklearnog oružja - rekao je Tramp. Dodao je i četvrti element operacije, istakavši da Vašington želi da spreči iranski režim da „nastavi da naoružava, finansira i usmerava terorističke vojske izvan
