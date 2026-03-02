"Naši ciljevi su jasni" Tramp otkrio koji su motivi napada na Iran (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas se prvi put direktno obratio američkoj javnosti od početka udara na Iran u subotu ujutru, tokom svečanosti dodele Medalje časti u Beloj kući.

Foto: Profimedia U govoru je izneo tri ključna cilja američke operacije protiv Irana. - Naši ciljevi su jasni. Prvo, uništavamo iranske raketne sposobnosti. Drugo, uništavamo njihovu mornaricu. Treće, osiguravamo da najveći svetski sponzor terorizma nikada ne dođe do nuklearnog oružja - rekao je Tramp. Dodao je i četvrti element operacije, istakavši da Vašington želi da spreči iranski režim da „nastavi da naoružava, finansira i usmerava terorističke vojske izvan