uživo RAT U UKRAJINI Rubio: Postignut napredak u pregovorima o Ukrajini, ostalo još mnogo toga da se uradi

Rat u Ukrajini traje 1.395 dana. Čelnici Evropske unije su saglasni da Ukrajini treba omogućiti zajam iz zamrznutih ruskih sredstava, ali ističu da je neophodno pronaći najbolji pravni i finansijski model. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da konačna odluka mora biti doneta do kraja godine. Moskva najavljuje odmazdu, a američki predsednik Donald Tramp poziva Kijev da što pre postigne dogovor sa Rusijom kako bi se izbegla promena stava Kremlja.