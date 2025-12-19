Mladi košarkaš Srbije ponovo na parketu: Nikola Topić uzeo loptu u ruke

Posle meseci borbe sa ozbiljnom bolešću, Nikola Topić polako, ali sigurno, ostavlja najteže trenutke iza sebe.

Mladi srpski plejmejker, kome je u oktobru dijagnostikovan rak testisa, sada se ponovo vraća tamo gde pripada, na košarkaški parket, sa osmehom i neverovatnom energijom koja ohrabruje sve oko njega. Sa fotografija iz SAD koje kruže društvenim mrežama, jasno je da se situacija značajno promenila, Topić ponovo zauzima prostor na terenu i deluje puni energije. Just a few months ago, Nikola Topic started chemo after his cancer diagnosis and now he’s already back in