Mladi košarkaš Srbije ponovo na parketu: Nikola Topić uzeo loptu u ruke

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Mladi košarkaš Srbije ponovo na parketu: Nikola Topić uzeo loptu u ruke

Posle meseci borbe sa ozbiljnom bolešću, Nikola Topić polako, ali sigurno, ostavlja najteže trenutke iza sebe.

Mladi srpski plejmejker, kome je u oktobru dijagnostikovan rak testisa, sada se ponovo vraća tamo gde pripada, na košarkaški parket, sa osmehom i neverovatnom energijom koja ohrabruje sve oko njega. Sa fotografija iz SAD koje kruže društvenim mrežama, jasno je da se situacija značajno promenila, Topić ponovo zauzima prostor na terenu i deluje puni energije.
