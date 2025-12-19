Radnički završava godinu utakmicom sa Železničarom

U poslednjem ovogodišnjem meču fudbaleri Radničkog iz Niša dočekaće ekipu Železničara, a duel 20. kola Superlige igraće se na stadionu „Čair“ u subotu, 20. decembra.

Šef stručnog štaba Takis Lemonis istakao je da tim u teškim momentima mora pokazati pravo lice. Nišlije ovaj susret čekaju na 14. poziciji na tabeli Superlige, a Lemonis kaže da znaju da protiv sebe imaju veoma dobar tim. Ovih dana smo trenirali, pre svega, na način na koji ćemo igrati protiv njih. Razgovarao sam sa igračima i analizirali smo mnoge segmente iz igre narednog protivnika. Mislim da smo se generalno dobro pripremili. Moja očekivanja su da iz utakmice u