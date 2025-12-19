Lalatović: Zvezda će biti šampion

Zanimljiva izjava nekadašnjeg fudbalera i trenera crveno-belih Nenada Lalatovića pred gostovanje sa Lučancima na stadionu “Rajko Mitić”.

Crvena zvezda će poslednji meč u kalendarskoj godini odigrati na svom stadionu, protiv Mladosti iz Lučana. Ovaj meč zanimljiv je i zbog činjenice da je na klupi tima iz Dragačeva Nenad Lalatović, dobro poznato lice među navijačima crveno-belih. „U dobroj smo seriji, imamo tri pobede i dva nerešena rezultata. Čeka nas težak meč na Marakani. Zvezda je favorit! U Evropi su pokazali kakav imaju tim i koliko stvarno vrede. U Super ligi nemaju sreće. Istrošeni igraju